News

Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ancora un infortunio mortale sul lavoro. E' accaduto nelle campagne di Licata (Agrigento) dove è morto un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata. L'uomo è stato travolto da un autocarro all'interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Esposto Sangiuliano, 9 febbraio udienza preliminare per Maria...

A Ferrara la pedalata più lenta del mondo

Sinner, Vespa attacca ancora: “Ha detto no a...

Thailandia, morta a 93 anni la regina madre...

Marina Berlusconi: “La giustizia come la luna ha...

Auto si ribalta e finisce contro B&B a...

MotoGp Malesia, pole di Bagnaia davanti ad Alex...

Ultimi temporali poi torna il sole, su anche...

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online,...

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese