News

Boxe, l’ex manager: “Imane Khelif ha smesso”. Ma poi arriva la precisazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Prima l'annuncio, poi la mezza marcia indietro. E' giallo sul futuro sportivo di Imane Khelif, la pugile algerina campionessa olimpica a Parigi 2024 finita al centro di un caso montato sul suo genere. L'ex manager del peso welter oro olimpico, Nasser Yesfah, ha dichiarato a Nice-matin che Khelif "non si allena più" e "non solo ha lasciato Nizza ma ha lasciato il mondo della boxe". In serata la precisazione sempre al quotidiano francese: "I miei commenti riguardavano solo la sua cessazione dell'attività a Nizza e non una decisione generale sulla continuazione della sua carriera", ha puntualizzato. Senza però sciogliere il dubbio sul futuro della campionessa. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina e garanzie di sicurezza, gelo di Lavrov:...

Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: “Ennesima provocazione...

Roma, guida turistica muore al Colosseo per un...

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

Calabria, Tridico scioglie la riserva: “Disponibile a candidarmi”

Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano,...

Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi

Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale:...

Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta...

West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui...