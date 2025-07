Borsellino, Arianna Meloni: “Lui e la scorta eroi, strage fu molla per me e Giorgia”

(Adnkronos) – Arianna Meloni presente alla fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino. "Siamo qui come ogni anno per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta che sono stati brutalmente uccisi nella strage di via D’Amelio. Sono un esempio, sono gli eroi del nostro tempo", ha detto all’Adnkronos Meloni, sorella della premier Giorgia, arrivata alla fiaccolata per Paolo Borsellino e gli agenti di scorta uccisi 33 anni fa. “Sono un esempio di coraggio e di dedizione – dice – io credo che il nostro compito sia quello di ricordarli e di raccontare le loro storie alle generazioni future, ai nostri figli e nipoti, sperando che loro facciano altrettanto per altri mille anni. Sono i figli della Nostra nazione”. “È importante mantenere viva la memoria – dice – per chi ama la propria patria ricordare i suoi figli, le persone, gli esempi da seguire. È importante raccontare alle future generazioni quanto è brutta la mafia e il crimine e quanto ti rende schiavo. E quanto è bella la legalità e la giustizia. Ecco perché siamo qui”. “Per me e mia sorella la strage Borsellino fu una molla, vedere quelle immagini dolorose. La frase di Antonino Caponnetto ‘E’ tutto finito’ fu una molla per iniziare il nostro percorso politico. Bisognava fare qualcosa e da lì è partito quello che abbiamo fatto. E in questo anno lo abbiamo fatto portando nel cuore questo esempi”. —[email protected] (Web Info)