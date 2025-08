Bonavitacola: “Condotte sottomarine passo storico disinquinare Golfo”

(Adnkronos) – "Oggi segniamo un passaggio storico per la Costa vesuviana e per il Golfo di Napoli. Con il varo delle condotte sottomarine di Torre Annunziata, diamo il via a un’opera attesa da decenni, che eliminerà gli scarichi a mare di Torre del Greco e restituirà qualità al nostro mare". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, in occasione dell’avvio dei lavori nell’area di cantiere di via Solferino, alla presenza delle istituzioni locali e dei vertici di Gori, soggetto attuatore dell’intervento. Il progetto – finanziato con 35 milioni di euro nell’ambito del programma 'Energie per il Sarno' – prevede la realizzazione di un collettore fognario lungo 8,8 chilometri, in grado di convogliare e trattare i reflui di circa 100mila abitanti di Torre del Greco. I reflui, attraverso sistemi di pretrattamento e sollevamento, saranno diretti al collettore comprensoriale di Torre Annunziata e quindi all’impianto di depurazione di Foce Sarno. Un vero e proprio "puzzle" di interventi, per Bonavitacola. "Oggi ancora troppi reflui non raggiungono il depuratore di Foce Sarno, che ha invece potenzialità non sfruttate – ha sottolineato – Quest’opera è un tassello fondamentale, perché colletta i reflui di un comune importante come Torre del Greco, senza attraversare i centri abitati. La sua imponenza è sotto gli occhi di tutti: un’opera di grande ingegneria idraulica e marittima". Bonavitacola ha quindi illustrato il modello organizzativo alla base dell’intervento, definendolo uno "schema 3 più 1", fondato sulla collaborazione tra Regione Campania, Ente idrico campano e Gori, con il coinvolgimento diretto del Comune in cui l’opera si realizza, in questo caso Torre del Greco, con il supporto logistico di Torre Annunziata. "Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è completare nei prossimi anni il disinquinamento del Golfo di Napoli, risolvendo il problema degli scarichi non trattati. Interveniamo su più fronti: potenziamento degli impianti, modernizzazione delle reti, gestione delle acque meteoriche. Solo così – ha affermato – garantiremo una vera svolta ambientale". Infine, il vicepresidente ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti: “Gori per la capacità tecnica e gestionale, l’Ente idrico campano per il coordinamento, i Comuni interessati per la collaborazione. Ora bisogna andare avanti con rapidità e determinazione: ogni giorno guadagnato – ha concluso – è un passo in più verso un mare più pulito e un futuro migliore per la nostra costa". —[email protected] (Web Info)