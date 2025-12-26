News

Bolzano, Galateo (FdI): “Fotomontaggio Meloni-Hitler ai mercatini Natale, inaccettabile”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Un fotomontaggio che ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Adolf Hitler come fossero una tutt’uno. Succede ai mercatini di Natale a Bolzano”. E’ quanto scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige. “E’ una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile alle istituzioni: la condanniamo con fermezza e ci aspettiamo che lo facciano tutti quanti”.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Foibe, Comitato 10 Febbraio: “A Firenze distrutta la...

Russia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: “Spariamo se soldati...

“Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social...

Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The...

Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna:...

Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. L’aggressore...

Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla...

Grande Fratello, Endemol avvia verifiche sulle selezioni dei...

Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché...

Influenza, ecco cosa fare: no ad antibiotici fai...