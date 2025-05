Bologna, trovato morto all’ingresso di casa: moglie fermata per omicidio

(Adnkronos) – E' stata fermata nella notte per omicidio aggravato la moglie di Giuseppe Marra, il 58enne trovato in un lago di sangue, ormai senza vita, all'ingresso del loro appartamento. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, a seguito delle attività di indagine svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e dei militari della Compagnia Bologna Centro, intervenuti nella giornata di ieri nell'abitazione in via Antonio Zanolini. Come disposto dal Pubblico Ministero, Manuela Cavallo che ha firmato il provvedimento, la 56enne, difesa dall’avvocato Cristiana Soverini, è stata fermata dai carabinieri e portata in un istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La vittima era originaria di Aosta ma residente a Bologna, nel quadrante est della città che costeggia la via Emilia, e gestiva un negozio di cannabis light assieme alla moglie, anche lei valdostana. È stata proprio la coniuge a ritrovare ieri il corpo dell’uomo, poco dopo le ore 10, disteso a pochi metri dall’ingresso di casa e completamente cosparso di sangue. Sotto choc, la donna aveva avvisato i carabinieri, che al loro arrivo hanno trovato il cadavere ancora nella stessa posizione. In pochi minuti sono giunti sul posto anche i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna era stata poi accompagnata al Pronto Soccorso in evidente stato di alterazione. Oggi, quindi, il fermo. —[email protected] (Web Info)