Bologna-Salisburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 27 novembre, i rossoblù ospitano gli austriaci del Salisburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella quinta giornata della fase campionato della seconda competizione europea. La squadra di Italiano è reduce dal netto successo di Udine in Serie A, dove si è imposta per 3-0, mentre in Europa è ferma al 24esimo posto, appena dentro la zona playoff, con 5 punti. Il Salisburgo invece è 28esimo a -2 dai rossoblù. 

 

La sfida tra Bologna e Salisburgo è in programma oggi, giovedì 27 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Heggem, Casale, Zortea; Pobega, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Orsolini; Dallinga. All. Italiano 

Salisburgo (4-3-3): Schlager; Terzic, Schuster, Rasmussen, Lainer; Yeo, Diabate, Kjaergaard; Baidoo, Vertessen, Alajbegovic. All. Letsch 

 

Bologna-Salisburgo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

