News

Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tornano in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, la coppia azzurra è impegnata nella semifinale del Torneo dei maestri contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Chi vince strappa un posto nella finale di domani a Torino. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming. 

Il match tra Bolelli-Vavassori ed Heliovaara-Patten inizierà non prima delle 12. Sono tre le sfide precedenti tra le coppie, con gli azzurri sotto 2-1.  

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cinetek, come funziona la piattaforma streaming ‘anti-Netflix’ e...

Ballando con le stelle, stasera 15 novembre: le...

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Valencia:...

Sinner-De Minaur, oggi semifinale alle Atp Finals. Orario,...

Diabete e alimentazione: ecco la ‘positive nutrition’ per...

In Italia sempre più single? Lo dice anche...

Ucraina-Russia, “Putin e Zelensky in crescente difficoltà sul...

Trump abbassa dazi su carne, banane, caffè e...

Morto John Beam, il ‘coach di Netflix’ ucciso...

La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle...