Biotech, Greco (Assobiotec): “Presidiare area e fare scelte per non rimanere indietro”

"Dobbiamo parlare di biotecnologie perché vediamo chiaramente come queste abbiano un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, nella salute, nell'ambiente e nell'industria. Sarà quindi importante presidiare quest'area come Paese, perché il resto del mondo sta già facendo scelte chiare e decise. Non possiamo permetterci di rimanere indietro. La vera sfida è fare delle scelte". Così Fabrizio Greco, presidente Federchimica Assobiotec, riconfermato alla guida dell'associazione per il prossimo triennio, nel suo intervento al convegno 'Biotech Act: opportunità e sfide per l'Italia e per l'Europa nel nuovo scenario geopolitico', nel corso dell'Assemblea annuale Assobiotec che si è svolta questa mattina a Roma all'Auditorium della Tecnica di Confindustria. "India, Cina, Stati Uniti hanno già fatto scelte precise – osserva Greco – L'Unione europea, con il prossimo Biotech Act, ha dichiarato in modo ufficiale che le biotecnologie saranno una delle 3 piattaforme tecnologiche strategiche per il futuro del continente. La Commissione europea lo sta coinvolgendo tutte le sue direzioni generali. Anche noi, come Italia, dobbiamo fare altrettanto. Il Libro bianco in preparazione è un passo importante, ma deve essere chiaro: le biotecnologie non possono essere un semplice capitolo secondario o un 'di cui' tra altri temi. Devono essere una parte centrale, riconosciuta, esplicita, strategica del futuro tecnologico e industriale del nostro Paese". Attualmente, "il Cdp Venture Capital, attraverso il suo fondo dedicato, già sta facendo la sua parte, iniziando ad investire e a costruire competenze – ricorda il presidente – Ma serve di più: un messaggio politico chiaro; il coinvolgimento ai tavoli decisionali e tecnici e che l'Italia, come l'Europa e le altre grandi economie mondiali, faccia delle biotecnologie un pilastro della sua strategia di crescita e sviluppo. Abbiamo oggi l'opportunità di farlo. Non sprechiamola", conclude Greco.