Bimbo trapiantato a Napoli, il legale della famiglia: “Iniziate le cure per il dolore”

(Adnkronos) – ” Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore”. A parlare in diretta tv della situazione di Domenico, il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre, è il legale della famiglia Francesco Petruzzi. “Per volontà della famiglia abbiamo fatto richiesta all’ospedale Monaldi per avviare la pianificazione condivisa delle cure. E’ un istituto introdotto nel 2017, non si parla di eutanasia. Per evitare l’accanimento terapeutico, è una procedura volta a spostare la terapia clinica dalla guarigione all’alleviamento delle sofferenze. Il Monaldi ha accettato. Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore”, spiega l’avvocato.

“Mi dispiace, quello che ho fatto non è servito a mio figlio. Avrei voluto scoprire tutto prima. Vorrei che la storia di mio figlio non venisse dimenticata”, le parole di Patrizia, la mamma del piccolo alla trasmissione ‘Dritto e rovescio’.

Martedì scorso era arrivata la notizia della disponibilità di un nuovo cuore, ma il giorno dopo “un consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico” aveva stabilito “che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto”.



