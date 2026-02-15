Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : “Madre in macchina con il cadavere della figlia’

(Adnkronos) – Beatrice, la bambina di 2 anni morta nei giorni scorsi a Bordighera, sarebbe deceduta tra mezzanotte e le 2 di domenica e non lunedì mattina, come ha detto la madre, Manuela Aiello. Lo dice il medico legale Andrea Leoncini nella relazione realizzata per conto della procura di Imperia che ha indagato la madre, in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e il compagno della donna. A scriverlo è il gip del tribunale di Imperia Massimiliano Botti che nei giorni scorsi, pur non convalidando l’arresto, ha disposto il carcere per la donna, per pericolo di inquinamento delle prove.

La madre Manuela Aiello, secondo gli inquirenti, avrebbe trasportato la figlia già morta dalla casa del compagno a Perinaldo, dove aveva passato la notte insieme alle altre due figlie, fino alla propria abitazione di Bordighera, da dove avrebbe chiamato i soccorsi. Il medico legale ipotizza che sul corpo di Beatrice fossero presenti lesioni provocate da colpi contundenti. A stabilire le cause della morte sarà l’autopsia che sarà effettuata domani dal direttore dell’istituto di medicina legale Francesco Ventura.

Nel frattempo l’abitazione della donna e quella del compagno sono state poste sotto sequestro.

