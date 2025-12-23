News

Biathlon, morto a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore

by Adnkronos
Lutto nel mondo del biathlon. E’ morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all’interno dell’albergo dove alloggiava. 

“I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto”, ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon. 

 

