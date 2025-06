Bezos e Sanchez, l’arrivo alla cena che dà il via ai festeggiamenti – Video

(Adnkronos) – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono appena arrivati alla cena, che darà il via ai festeggiamenti per il loro matrimonio. Appena sceso dal taxi acquatico, Bezos si è rivolto verso chi lo salutava dalle finestre delle case di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Orto, location della cena, nel sestiere di Cannaregio. Per l’occasione, Mr. Amazon indossa un abito scuro mentre Lady Bezos un abito dorato che le fascia la silhouette, tacchi vertiginosi e capelli raccolti per scoprire il decolleté impreziosito da una collana. —[email protected] (Web Info)