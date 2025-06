Beyoncé, paura al concerto: problema all’auto ‘volante’ – Video

(Adnkronos) – Paura per Beyoncé nel primo dei due concerti di Houston, in Texas. E' la Cbs a ricostruire l'imprevisto che ha caratterizzato la parte finale dello show dell'artista 43enne. Beyoncé avrebbe dovuto eseguire il brano 16 Carriages su una fuoriserie rossa sospesa a mezz'aria attraverso dei cavi. Il meccanismo però apparentemente non ha funzionato a dovere. "Stop. Stop. Stop. Stop. Stop", ha ripetuto la cantante al microfono, mentre l'auto si inclinava pericolosamente. Come evidenziano molti video pubblicati sui social, la musica è stata interrotta e il concerto congelato per qualche minuto mentre l'auto veniva lentamente calata sul palco. Una volta 'atterrata', Beyoncé si è rivolta ai fan: "Voglio ringraziarvi tutti per l'amore nei miei confronti. Se dovessi cadere, so che mi prendereste tutti". —[email protected] (Web Info)