Betis Siviglia-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 28 maggio, si gioca la finale di Conference League. A sfidarsi saranno Betis Siviglia, che ha eliminato la Fiorentina in semifinale, e il Chelsea. La partita andrà in scena al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia, tutto esaurito per l'occasione. Gli spagnoli sono arrivati in finale dopo aver eliminato, oltre ai viola di Palladino, Gent, Vitoria Guimaraes e Jagiellonia. Gli inglesi invece, che sono allenati dall'italiano Enzo Maresca, hanno superato Copenhagen, Legia Varsavia e Djurgarden. La sfida tra Betis Siviglia e Chelsea è in programma oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Betis Siviglia (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca Betis Siviglia-Chelsea sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. La finale di Conference League sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.