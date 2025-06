Berrettini, la musica (e l’abbraccio) di Marracash per superare l’infortunio

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini non si arrende. Il tennista azzurro, alle prese con l'ennesimo infortunio che lo ha costretto al ritiro negli scorsi Internazionali d'Italia, continua a dimostrare la sua determinazione anche fuori dal campo. Lo ha fatto con un post condiviso su Instagram, in cui si è affidato alla musica di Marracash per lanciare un chiaro messaggio. "Evitare la sofferenza è una sofferenza", scrive Matteo Berrettini come didascalia di una carrellata di foto e video, condivise su Instagram, che raccontano frammenti della sua vita fuori dalle competizioni. Nelle immagini si alternano momenti personali, sessioni di allenamenti col suo preparatore atletico, svariati selfie e l'abbraccio con il rapper Marracash, suo grande amico, durante la tappa torinese del tour 'È finita la pace'. "Brother (Fratello, ndr)", è stata la replica di Marracash, nome d'arte di Fabio Bartolo Rizzo, sotto al post. E la canzone usata a corredo del post è tutt'altro che casuale: 'G.O.A.T – Il cuore', che porta la firma del rapper italiano. Un pezzo che affronta temi legati alla paura, al fallimento e alla resilienza. Un invito, però, a non mollare e a trovare sempre la forza per andare avanti. In piena sintonia con il momento difficile che Berrettini sta attraversando. "Non conta quanto hai perso prima, nella tua vita. Chi ti ha fottuto l'autostima, chi ti incasina. C'è sempre un modo e una chance", questo è una parte del testo che Berrettini ha scelto di condividere tra le foto.