News

Bergamo, Monia Bortolotti assolta per aver ucciso i due figli di 2 e 4 mesi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Monia Bortolotti è stata assolta dai giudici della Corte d’Assise di Bergamo dall’accusa di avere ucciso i suoi due neonati, Alice e Mattia, rispettivamente di 4 e 2 mesi, nel 2021 e nel 2022. Nel caso della bambina l’omicidio non è provato per la Corte, mentre per il fratello si è tenuto conto delle perizia che sancisce la totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti.  

La pm Maria Esposito aveva sostenuto la necessità di una nuova perizia psichiatrica e aveva chiesto per la 29enne l’ergastolo e sei mesi di isolamento diurno. Bortolotti non è dunque imputabile, ma sulla base delle stessa valutazione psichiatrica è stata ritenuta socialmente pericolosa, dunque resterà in una Rems (strutture psichiatriche per le misure di sicurezza) per almeno dieci anni. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Quattro film e una serie tv per allenare...

Migranti, Meloni: “Protocollo Albania funzionerà con nuovo patto...

Dolore cronico, l’impegno delle istituzioni per un accesso...

Cresco Award, premiati i Comuni che fanno crescere...

Sanità, nasce Intergruppo parlamentare sclerosi multipla e patologie...

Stankovic, furia contro giornalista… in italiano: “Perché mi...

Sanità, neurologo Gasperini: “Intergruppo sclerosi multipla per dare...

Giorgia Palmas difende Magnini dopo lo sfogo a...

Del Fante (Poste): “‘Risultati record grazie a tutte...

Salute, Gnocchi (Novartis): “Supporteremo Dire in 5 centri...