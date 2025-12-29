News

Benzina e diesel, prezzi calano ancora: verde ai minimi da oltre 4 anni

by Adnkronos
(Adnkronos) – Sono proseguiti anche nei giorni di Natale i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina in particolare che tocca il livello più basso da oltre quattro anni, da ottobre 2021, se si esclude una parentesi con accise ridotte tra settembre e dicembre 2022.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. 

Benzina self service a 1,684 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,687, pompe bianche 1,678), diesel self service a 1,636 euro/litro (-5, compagnie 1,639, pompe bianche 1,631). Benzina servito a 1,827 euro/litro (-4, compagnie 1,869, pompe bianche 1,749), diesel servito a 1,778 euro/litro (-4, compagnie 1,819, pompe bianche 1,701). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,698, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,395 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,382), Gnl 1,212 euro/kg (invariato, compagnie 1,212 euro/kg, pompe bianche 1,212 euro/kg). 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,781 euro/litro (servito 2,048), gasolio self service 1,736 euro/litro (servito 2,006), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,489 euro/kg, Gnl 1,262 euro/kg. 

