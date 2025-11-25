Belve, Orietta Berti e l’aneddoto curioso: “Vocalmente sono sposata con Al Bano”

(Adnkronos) – Dal ‘matrimonio’ con Al Bano alla lite con Fedez e Rovazzi. Orietta Berti tra aneddoti spassosi e momenti particolari della sua vita, si racconta senza freni a Francesca Fagnani in un’intervista a Belve che andrà in onda stasera, martedì 25 novembre, su Rai2.

Nello studio di Belve, Orietta Berti parla del Sanremo del 1967, l’edizione del suicidio di Tenco. Fagnani ricorda il biglietto di addio del cantante in cui spiegò il suo gesto “come atto di protesta per un pubblico che manda ‘Io tu e le rose’ in finale”. “Non ho mai creduto a quel biglietto” dice Berti. “Come lo ha vissuto?” indaga la giornalista. “Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita” confessa Berti. “Come si sentiva?” chiede Fagnani. “In colpa, ma non avevo colpe” la sua risposta.

Siparietto esilarante quando Orietta Berti ricorda il giorno del suo matrimonio. “Osvaldo piangeva come una fontana e lei niente” dice Fagnani. “Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì” racconta la cantante. “È sicura che sia valido il matrimonio?” scherza Fagnani. “Vocalmente sono sposata con Al Bano” risponde con un sorriso Berti.

Tutto da vedere il momento in cui Fagnani fa il test a Orietta Berti sullo ‘slang’ dei giovani rapper e chiede il significato di parole come ‘ghostare’ o ‘flexare’. “Non lo so, perché con me parlano normale!” risponde con un sorriso la cantante. Berti, poi, parla delle sue “ossessioni” e racconta a Fagnani la sua amicizia con Fedez e con Rovazzi con cui la scorsa estate ha litigato, ma “abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita”.

