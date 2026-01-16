News

Belen Rodriguez, tra febbre e flebo: “Sono stata malissimo”. Poi, il commento sul vaccino

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Brutta settimana per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato sui social di essere rimasta per tre giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse.  

“Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko”, ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l’unica a sentirsi così: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, ha detto senza entrare nei particolari.  

La showgirl ha raccontato che, nonostante la voglia di alzarsi, il malessere e la stanchezza si sono fatti sentire: “L’unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente”, ha concluso.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

A Milano sarà dedicata un’aiuola a Ornella Vanoni,...

Cancro seno, 1 donna su 4 sceglie la...

Carta d’Identità Elettronica al posto dello Spid? Come...

Mobilità, a Bologna un convegno su donne lavoratrici...

Sinner e Alcaraz vincono perché senza rivali? Il...

Influenza 2026, variante K predomina: maggioranza casi gravi...

Ucraina, Salvini: “Conto su fine conflitto, non ci...

FantaSanremo, boom di iscrizioni: Lamborghini e Dargen i...

Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura...

Australian Open, Alcaraz sfida Sinner e ‘snobba’ la...