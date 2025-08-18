News

Baudo, feretro al Teatro delle Vittorie per la camera ardente

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il feretro di Pippo Baudo è arrivato al Teatro delle Vittorie, un luogo simbolo che ha visto il celebre conduttore tante volte protagonista. Ed è qui che è stata allestita la camera ardente aperta al pubblico dalle 10 di questa mattina. Sarà possibile dare l'ultimo saluto a Baudo fino alle 20 di questa sera e poi domani, martedì 19 agosto, dalle 9 fino alle 12. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale di Baudo. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle 15:30 alle 18:10. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Europa non si fida di Putin. Soldati...

Sinner-Alcaraz, ecco come la finale di Cincinnati può...

Ucraina-Russia, ecco perché Kiev non può cedere la...

Paolini-Swiatek: orario oggi, precedenti e dove vederla in...

Ucraina, Zelensky a Washington: “Pace deve essere duratura”

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati. Orario, precedenti...

Ucraina-Russia, oggi leader europei a incontro Trump-Zelensky alla...

Pippo Baudo, camera ardente oggi a Roma. Funerali...

Wta Cincinnati, Paolini batte Kudermetova al 3° set...

Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate...