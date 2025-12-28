News

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna la ‘Battaglia dei Sessi’. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l’australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno – in diretta tv e streaming – in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento.  

Si giocherà al meglio dei tre set con l’eventuale terzo parziale che sarà un super tie break a 10. 

I due tennisti si preparano all’inizio della nuova stagione, che inizierà il prossimo 12 gennaio con gli Australian Open. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho...

Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno...

Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime...

Ucraina, l’avvertimento di Lavrov: “Truppe europee sarebbero obiettivo...

Boldrini: “Il mio nome accostato in modo subdolo...

Cremonese-Napoli, ‘giallo’ rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area...

Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2026: da...

Trump-Zelensky, oggi l’incontro chiave per la pace: le...

Valanga in Val di Susa, ci sarebbero persone...

Marmolada, morto freerider 31enne travolto ieri da una...