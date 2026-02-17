News

Bastoni, conferenza stampa dopo Inter-Juventus: orario e dove vederla in tv

Alessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juve. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore nerazzurro interverrà al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia direttamente da Bodo, dove domani la squadra meneghina sfiderà i norvegesi nell’andata dei playoff di Champions League. 

Piatto forte (se non unico), ovviamente, la simulazione nella sfida di San Siro che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu, condizionando così il match, vinto 3-2 dall’Inter. 

 

La conferenza stampa di Chivu e Bastoni è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 17.15. Le parole del difensore nerazzurro saranno trasmesse in diretta televisiva su Inter Tv e sul sito ufficiale del club nerazzurro, così come su Dazn, visibile tramite smart tv e in streaming. 

 

