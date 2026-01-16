Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice”

(Adnkronos) – “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”. Mentre “se si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, replicando a Belen Rodriguez che ha raccontato sui social di essere rimasta per 3 giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse. “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente Ko”, ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l’unica a sentirsi così: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, ha detto senza entrare nei particolari.

“Sono da sempre estimatore di Belen, donna molto capace e anche intelligente. Spero che le sia scappata” l’uscita sui vaccini, aggiunge il medico. “In un momento come questo – conclude Bassetti – non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)