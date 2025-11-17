News

Bangladesh, ex premier Sheikh Hasina condannata a morte

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte con l’accusa di aver commesso crimini contro l’umanità. In esilio in India, Hasina è stata processata per mesi in contumacia dopo che le Nazioni Unite hanno dichiarato che fino a 1.400 persone potrebbero essere state uccise nella sanguinosa repressione di una rivolta studentesca in Bangladesh lo scorso anno. 

Hasina, che ha denunciato un “tribunale farsa”, è fuggita in India nell’agosto del 2024 dopo 15 anni di governo. La sentenza, emessa dal Tribunale per i crimini internazionali in diretta televisiva, potrà essere impugnata presso la Corte suprema. 

