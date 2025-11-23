News

Ballando, Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l’ex e vota per Fabio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla rivalità del fronte sportivo che sta animando le serate di Ballando con le stelle si è espressa anche Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, che lo scorso anno è arrivata seconda nel programma condotto da Milly Carlucci, continua a seguire il programma con interesse e partecipazione, tanto da invitare i suoi follower a votare. 

Ma chi è il preferito di Pellegrini? Se qualcuno pensava che nel cuore di Federica potesse ancora esserci posto per Filippo Magnini, si sbagliava di grosso. L’ex nuotatrice ha ‘snobbato’ l’ex fidanzato, con cui è stata insieme per sei anni dal 2011 al 2017 in una relazione finita in maniera burrascosa.  

La preferenza di Pellegrini va quindi a Fabio Fognini, ex tennista e in gara in coppia con Giada Lini: “Daje Fabi! E voi votate mettendo un cuore”, è stato il messaggio pubblicato nelle storie Instagram con tanto di emoticon. Con buona pace delle vecchie storie d’amore. 

  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tu si que vales, Emma canta e Maria...

D’Urso-Lucarelli, scontro epocale a Ballando: “Scostumata”, “Non dici...

Cuore a rischio, gli esercizi che funzionano: lo...

Legge elettorale tra intese, scontri e ‘truffe’: la...

Ucraina, il piano Trump domina il G20. Oggi...

Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: “Selvaggia...

Pogba torna in campo dopo due anni e...

Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è...

Ballando con le stelle, Milly Carlucci scende in...

Barbara D’Urso a Ballando, la lettera del padre...