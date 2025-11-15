News

Ballando, Lucarelli stuzzica Fognini: “Cosa ne pensi del poliamore?”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli stuzzica, ancora una volta, Fabio Fognini a Ballando con le stelle. Tra la giurata e l’ex tennista si è instaurato un rapporto, lungo il percorso a Ballando con le stelle, di complicità, fatto di battute reciproche. Dopo l’esibizione di stasera, Lucarelli ha lanciato una frecciata: “Cosa ne pensi tu del poliamore?”. 

Fognini ha risposto assecondando l’ironia di Lucarelli: “C’è pure mia cognata stasera… alla prossima puntata verrà Flavia, glielo chiederemo direttamente”. Lucarelli non ha perso poi occasione per fare i complimenti al suo carattere: “Adoro che in una edizione in cui ci sono tanti concorrenti antipatici, tu sei così divertente… sembri il compagno che sta all’ultimo banco e che fa ridere tutti”. Poi ha aggiunto: “È chiaro che tu sia un campione nel tennis, nel ballo fai una fatica enorme e i risultati che stai ottenendo è per il tuo impegno”. 

Poi è intervenuto Mariotto scherzando sul discorso del poliamore: “Secondo me a casa ti hanno detto di darti una regolata con la Lucarelli, perché sei diventato rigido…”. “Magari il messaggio mi arriverà, preparati”, ha replicato Fognini indicando Lucarelli.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Alcaraz, oggi finale Atp Finals. Orario, precedenti e...

Manovra, pioggia di emendamenti: scontro su condono e...

Ucraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico

Ballando, il samba di D’Urso non convince. Lucarelli:...

Sciopero dei treni oggi, orari e fasce di...

Telefonata Putin-Netanyahu, al centro accordo su Gaza e...

Piogge intense al Centro-Nord e da lunedì crollano...

Ballando, Colombari porta in scena il rapporto difficile...

Morti madre e due figli in vacanza in...

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma...