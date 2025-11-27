News

Ballando, guai per Paolo Belli? Anastasia Kuzmina: “Sono bloccata con il collo”

by Adnkronos
Guai per la coppia formata da Anastasia Kuzmina a Paolo Belli a Ballando con le stelle? La maestra di ballo si è presentata, nella puntata di ‘Ballando segreto’, con un collare cervicale. “Sono bloccata con il collo. Non è la prima volta, fa niente e domani sto benissimo”, ha detto Kuzmina, cercando di rassicurare tutti. “Questi sono i segni di battaglia, medaglie d’onore”, ha replicato Milly Carlucci, sdrammatizzando e mostrando tutto il suo sostegno alla coppia di ballo. 

Il fastidio al collo non sembra preoccupare la ballerina, soprattutto se paragonato agli infortuni che hanno bloccato Francesca Fialdini e Carlo Aloia, attualmente fuori dalla gara. Kuzmina sembra pronta a scendere in pista più carica che mai. Il collare è usato probabilmente per precauzione, in vista della puntata di sabato 29 novembre.  

