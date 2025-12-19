News

Ballando con le stelle, finale rosa? Fialdini in pole su Delogu

by Adnkronos
Chi vincerà la ventesima edizione di Ballando con le stelle? Domani, sabato 20 dicembre, ci potrebbe essere una finalissima tutta al femminile. Almeno secondo i bookmaker, che vedono Francesca Fialdini favorita numero uno, offerta – si legge su Agipronews – a 1,85 su Snai e Betflag, in leggero vantaggio su Andrea Delogu – in pole nelle ultime rilevazioni – offerta a 2,25.  

Potrebbe sparigliare le carte Barbara D’Urso, outsider in quota a 5, seguita da un’altra donna Martina Colombari, in costante crescendo nel corso delle puntate e data vincente a 7. Servirà ‘un’impresa’ a due ex campioni che nella loro carriera ne hanno viste di tutte colori: la vittoria di Fabio Fognini o Filippo Magnini sale a 16 volte la posta. 

