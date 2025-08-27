Ballando con le stelle, da Barbara D’Urso a Paolo Belli: ecco il cast ufficiale

(Adnkronos) –

Il 27 settembre 2025 comincerà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Un'edizione simbolica, la ventesima, che segna un traguardo storico per il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Per l'occasione, la padrona di casa ha formato un cast ad hoc, partendo proprio con la novità più clamorosa, ossia l'ingresso di

Paolo Belli

, che lascia il suo posto da storico co-conduttore del programma per scendere in pista nel ruolo di ballerino. Il cast ufficiale, composto da 12 concorrenti, è stato annunciato nel corso delle scorse settimane e include nomi e volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica. Il primo ad essere stato annunciato è stato il comico e attore Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli. Scenderà in pista anche la conduttrice Rai Andrea Delogu, pronta a mettersi in gioco. Il cantante rapper Rosa Chemical che nel video di presentazione ha scherzato definendosi "Roberto bollente", giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle. La cantante Marcella Bella e la conduttrice televisiva Francesca Fialdini aggiungono energia e carisma alla quota rosa di questa nuova edizione. La grande novità è anche il debutto di Barbara D'Urso che promette scintille. E ancora, l'attrice Martina Colombari che per annunciare la sua partecipazione al programma di Rai1, ha scelto un'ambientazione insolita: immersa nel verde della campagna insieme a un gregge di capre. Anche Nancy Brilli sarà ballerina di Ballando con le stelle e si metterà alla prova, con l'obiettivo dichiarato di "divertirsi tantissimo". Il mondo dello sport sarà rappresentato dall'ex tennista Fabio Fognini e l'ex nuotatore Filippo Magnini. Con grande entusiasmo, ha confermato la sua presenza anche Beppe Convertini con un breve filmato in cui chiede sostegno e supporto alla sua famiglia. Insomma, un'edizione che promette di essere memorabile. Il conto alla rovescia è appena cominciato. —[email protected] (Web Info)