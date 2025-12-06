News

Ballando con le stelle, Beppe Convertini torna in pista e… cade

Tango argentino con casqué o meglio… con caduta. Beppe Convertini è tornato in pista a Ballando con le stelle per il ripescaggio con la sua maestra di ballo Veera Kinnunen. Dopo lo stop forzato e una settimana di duro allenamento, il conduttore televisivo si è mostrato più sciolto nelle movenze, tanto da convincere la giuria che ha notato un netto miglioramento. Tuttavia, alla fine dell’esibizione Convertini, forse dalla troppa emozione, è inciampato scivolando all’indietro. 

“Scusate, scusate”, ha detto Convertini imbarazzato, mentre il pubblico applaudiva e urlava il suo nome in segno di incoraggiamento. Per sdramatizzare, il conduttore ha portato in studio un premio a forma di tronco che andrà al concorrente ‘migliore dei peggiori 2025’. “Non ho mai visto un concorrente chiedere scusa al pubblico per aver ballato”, ha scherzato Lucarelli. “Ho chiesto scusa solo per Veera che si è impegnata molto per questo ballo”, ha detto Convertini prima di salutare prendendosi l’applauso del pubblico.  

