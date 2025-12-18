Bacico, nuovo caso Sinner? Sospeso il nuotatore azzurro per colpa del Clostebol

(Adnkronos) – Un nuovo caso Clostebol nello sport italianol? Il nuotatore azzurro Christian Bacico è stato sospeso in via cautelare per una positività al Costebol, la stessa sostanza proibita che pochi mesi fa ha causato problemi a Jannik Sinner. Bacico ha accolto l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping (e il provvedimento è stato adottato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping.

Ma cos’è successo a Christian Bacico? Questa la nota: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (Fin) per la violazione degli art. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: Clostebol metabolita). I controlli sono stati disposti da Nado Italia”. Bacico resta ora in attesa del procedimento, con i relativi sviluppi. Nel caso di Sinner, la positività c’era stata con contaminazione involontaria, mentre per il nuotatore azzurro la vicenda resta tutta da accertare.

