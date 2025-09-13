News

Baby Gang resta in carcere, gip convalida l’arresto

(Adnkronos) – Baby Gang resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l’arresto per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato due giorni fa per detenzione di arma clandestina e ricettazione perché sorpreso in una stanza d’albergo di Milano con una pistola con matricola abrasa e nove cartucce.  Altre sue pistole sono state sequestrate nella sua abitazione a Calolziocorte (Lecco), reato di cui risponderà in altra sede. Il ventiquattrenne è al centro di un’indagine della Procura di Lecco su un sospetto traffico di armi che ha portato già a quattro arresti. —[email protected] (Web Info)

