Baby Gang è stato arrestato, il trapper sorpreso con armi

(Adnkronos) – Zaccaria Mouhib, vero nome del trapper Baby Gang, è stato arrestato la scorsa notte per il possesso di tre pistole che i carabinieri di Lecco, con i colleghi dell'Arma di Milano, hanno trovato nella sua abitazione di Caloziocorte e in un albergo nel capoluogo lombardo. Il 24enne, non nuovo al carcere, è stato perquisito in un albergo di Milano ed è stato trovato in possesso di un'arma con matricola abrasa, che ha fatto scattare l'arresto in flagranza. La Procura di Lecco, che indaga sul cantante, ha invece disposto la perquisizioni nella sua abitazione dove sarebbero state trovate altre due pistole non detenute legalmente. L'inchiesta lecchese ha portato ad altri quattro arresti per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d'affari di circa 12mila euro al mese.