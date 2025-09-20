News

Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni

by Adnkronos
Bambino di 3 anni azzannato alla testa dal cane di famiglia in provincia di Salerno. È ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita il bambino, ferito questa mattina da un cane a Caselle in Pittari. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Al vaglio degli investigatori la posizione del padrone del cane.  L'animale sarebbe sfuggito alla custodia, aggredendo il bambino. Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Vallo della Lucania. Nonostante le gravi ferite, il bambino non è ritenuto in pericolo di vita. —[email protected] (Web Info)

