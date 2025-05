Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool, arrestato un uomo

(Adnkronos) – Un'auto ha investito diversi tifosi a Liverpool, nel nord dell'Inghilterra, questa sera durante la parata per la vittoria Liverpool Fc in Premier League. A riferirne è stata la polizia, precisando di essere stata contattata poco dopo le 18.00 "in seguito alla segnalazione di una collisione tra un'auto e diversi pedoni" nel centro città. Un uomo è stato arrestato, secondo quanto comunicato dalla polizia, che non ha fornito altri dettagli. "Stiamo attualmente gestendo le segnalazioni di un incidente stradale nel centro di Liverpool. Siamo stati contattati poco dopo le 18:00 di oggi, in seguito alla segnalazione di un'auto coinvolta in una collisione con diversi pedoni in Water Street. L'auto si è fermata sul posto e un uomo è stato fermato. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto", recita il comunicato della Polizia del Merseyside. Il premier britannico Keir Starmer è stato intanto informato di quanto accaduto a Liverpool e viene aggiornato sugli sviluppi, è stato reso noto. "Le immagini di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti", ha poi commentato il primo ministro. "Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la risposta rapida a questo incidente. Vengo costantemente informato e aggiornato e chiedo che venga data alla polizia lo spazio di cui ha bisogno per indagare". I filmati pubblicati sui social mostrano un'auto di colore scuro che sterza e finisce tra la folla, al termine dei festeggiamenti durante i quali i giocatori hanno esibito il trofeo su un autobus scoperto attraverso la città. Un giornalista di Afp presente sul posto ha riferito di aver visto almeno 4 persone portate via in barella. L'auto è stata rapidamente circondata, quindi sono stati istituiti cordoni di sicurezza e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, le ambulanze e anche un'autopompa dei pompieri. —internazionale/[email protected] (Web Info)