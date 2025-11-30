Auto si ribalta e finisce nel canale, tre morti in provincia di Nuoro

(Adnkronos) – Tre morti in provincia di Nuoro per un incidente: il conducente ha perso il controllo di un’auto che è finita in un canale. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 27, in territorio di Villagrande Strisaili. L’auto è volata da un ponticello, si è ribaltata ed è finita nell’acqua. Non c’è stato niente da fare per i tre occupanti, il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco di Nuoro e i carabinieri di Lanusei.

