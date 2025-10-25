News

Auto si ribalta e finisce contro B&B a Roma, 5 feriti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Incidente questa notte alle 5 in Via Tuscolana a Roma. Un'auto è uscita di strada, all'altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone all'interno. Sul posto i vigili del fuoco, che appena arrivati hanno estratto cinque persone dall'autovettura, trasportate poi in codice rosso in ospedale.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Marina Berlusconi: “La giustizia come la luna ha...

MotoGp Malesia, pole di Bagnaia davanti ad Alex...

Ultimi temporali poi torna il sole, su anche...

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online,...

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza,...

Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe...

Ucraina, l’inviato di Putin in Usa: “Vicini a...

Tu si que vales, stasera 25 ottobre su...

Verissimo, oggi sabato 25 ottobre: ospiti e interviste