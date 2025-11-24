News

Auto fuori strada sulla Salaria a Rieti, morto un uomo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, lungo la Salaria SS4, al km 123. Una Jeep Renegade è uscita fuori strada e finita contro il guardrail a Cittareale (Rieti). Morto un 56enne seduto al lato passeggero, lievemente ferita la donna al volante. Le squadre sul posto hanno estratto la vittima dalle lamiere con cesoie e divaricatori. Soccorsi, in buone condizioni, anche i due cani che si trovavano all’interno dell’auto. Impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia stradale. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, Trump designa Maduro come capo di organizzazione...

E’ morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

Giochi, LogiCo: “Raccogliamo invito Adm al settore per...

Filippo cercò di dissuadere Harry: “Se si esce...

Famiglia nel bosco, chiesta in Csm apertura pratica...

Ornella Vanoni, oggi i funerali a Milano –...

Gb, ex premier David Cameron curato per tumore...

Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso...

Scoperto un disegno sconosciuto di Michelangelo legato alla...

Malattie reumatiche, con ‘Everest’ la remissione è una...