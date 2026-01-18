News

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: ecco quando giocheranno gli azzurri

by Adnkronos
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttano agli Australian Open 2026 e scendono in campo nel primo turno del tabellone del singolare maschile nel corso della terza giornata. Sinner, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale della Rod Laver Arena. 

Musetti, testa di serie numero 5, nella notte italiana tra lunedì e martedì all’1.30 giocherà contro il belga Raphael Collignon sul campo della Margaret Court Arena. 

Dove vedere i match di Sinner e Musetti? Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

