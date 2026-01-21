Australian Open, tifoso urla “Carlos Nadal!” e Alcaraz scoppia a ridere

(Adnkronos) – Nei tre set con cui Carlos Alcaraz ha battuto Yannick Hanfmann qualcuno ha visto tracce di Rafa Nadal. Il paragone, che accompagna il numero uno fin da quando ha messo piede nel circuito, è stato urlato a gran voce direttamente dalle tribune di Melbourne, tanto da provocare le risate di Alcaraz, che si preparava a servire.

Succede nel quinto game del secondo set, quando Alcaraz ha appena piazzato il break e sta servendo per consolidarlo dopo aver faticato nel primo parziale, vinto ‘soltanto’ al tie break. “Carlos Nadal!” è stato l’urlo di un tifoso di Alcaraz, che nel silenzio della Rod Laver Arena ha fatto rumore, tanto da scatenare prima il sorriso e poi l’incontenibile risata di Carlos.

Lo spagnolo si è girato per un momento, per l’ilarità del resto dello stadio, prima di riprendere la concentrazione e tornare a servire, chiudendo il game e consolidando il break.

