Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completo

(Adnkronos) – Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad Alexander Zverev e il padrone di casa Alex De Minaur. Nel tabellone femminile, oltre all’azzurra, tornerà protagonista la numero uno Wta Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

ROD LAVER ARENA – dall’1:30 ora italiana



[1] Aryba Sabalenka (BLR) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN)

non prima delle 4:00

[1] Carlos Alcaraz (SPA) – Yannick Hanfmann (GER)

non prima delle 9:00

Hamad Medjedovic (SRB) – Alex de Minaur [6] (AUS)

Iva Jovic (USA) – Priscilla Hon [Q] (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30



[Q] Jaime Faria (POR) – Andrey Rublev [13] (RUS)

non prima delle 3:00

[3] Coco Gauff (USA) – Olga Danilovic (SRB)

non prima delle 9:00

Maria Sakkari (GRE) – [8] Mirra Andreeva (RUS)

[29] Frances Tiafoe (USA) – Francisco Comesana

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00



[12] Elina Svitolina (UCR) – [Q] Linda Klimovicova (POL)

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Quentin Halys (FRA)

non prima delle 7:00

Elena-Gabriela Ruse (ROM) – Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30

[3] Alexander Zverev (GER) – Alexandre Muller (FRA)

KIA ARENA – dall’1:00



[WC] Talia Gibson (AUS) – [23] Diana Shnaider (RUS)

Reilly Opelka (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)

[10] Alexander Bublik (KAZ) – Marton Fucsovics (HUN)

Magdalena Frech (POL) – [7] Jasmine Paolini (ITA)

1573 ARENA – dall’1:00



[19] Tommy Paul (USA) – Thiago Agustin Tirante (ARG)

[17] Victoria Mboko (CAN) – Caty McNally (USA)

[WC] Jordan Thompson (AUS) – Nuno Borges (POR)

[19] Karolina Muchova (CZE) – Alycia Parks (USA)

ANZ Arena – dall’1:00



[18] Francisco Cerundolo (ARG) – Damir Dzumhur (BIH)

[Q] Storm Hunter (AUS) – Hailey Baptiste (USA)

Anastasia Potaopova (AUT) – [28] Emma Raducanu (GBR)

[25] Learner Tien (USA) – Alexander Shevchenko (KAZ)

Court 5 – dall’1:00



Yulia Putintseva (KAZ) – Elsa Jacquemot (FRA)

COURT 6 – dall’1:00

Kamil Majchrzak (POL) – Fabian Marozsan (HUN)

non prima delle 3:00

Polina Kudermetova (UZB) – [14] Clara Tauson (DEN)

[Q] Michael Zheng (USA) – [32] Corentin Moutet (FRA)

Ann Li (USA) – Magda Linette (POL)

COURT 7 – dall’1:00



[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Anna Bondar (HUN)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) – [Q] Arthur Fery (GBR)

Emilio Nava (USA) – [26] Cameron Norrie (GBR)

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

