Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Iniziano gli Australian Open 2026. A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini – in diretta tv e streaming – protagonisti nel primo turno di Melbourne. Il tennista azzurro affronta il britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, mentre la toscana, nel tabellone Wta, sfida la russa Aljaksandra Sasnovich. 

Nella mattinata di domenica 18 gennaio è previsto l’esordio del numero uno del mondo Carlos Alcaraz. 

 

