Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – Diretta

Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, venerdì 23 gennaio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno – in diretta tv e streaming. Alcaraz ha già eliminato Walton all’esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng. 

In caso di passaggio del turno, agli ottavi Alcaraz troverebbe il vincente di Paul-Davidovich Fokina. 

 

