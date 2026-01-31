Australian Open, Nadal ospite d’onore della finale: “Tiferò Alcaraz”

News

Rafa Nadal sarà uno degli ospiti d’onore della finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio l’ex tennista spagnolo assisterà alla sfida della Rod Laver Arena, in cui Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, che ha eliminato Jannik Sinner in semifinale, nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi tiferà Nadal? 

Nessun dubbio per Rafa, vincitore per due volte in carriera degli Australian Open: “Se dovessi fare il tifo per qualcuno in finale, sceglierei Carlos”, ha detto ai media spagnolo, confidando così la sua preferenza per Alcaraz, “ho un buon rapporto con lui, abbiamo condiviso le Olimpiadi, abbiamo condiviso la nazionale spagnola… ma se vince Novak, sarò felice anche per lui perché, in un certo senso, quello che sta facendo è spettacolare”. 

 

