News

Australian Open, la chiusura del tetto durante la finale fa infuriare Alcaraz

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Polemiche durante la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Oggi, domenica 1 febbraio, al termine del secondo set, il tennista spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia per la parziale chiusura del tetto della Rod Laver Arena.  

Durante il colloquio con l’arbitro, Alcaraz ha chiesto perché i due giocatori non fossero stati avvertiti, chiedendo di comunicargli in anticipo le scelte dell’organizzazione, che influiscono necessariamente sulle condizioni di gioco. 

Nei minuti successivi sono intervenuti anche i vertici degli Australian Open, che hanno parlato con Alcaraz e gli hanno spiegato la loro decisione, preventiva, in vista di una serata che a Melbourne potrebbe prevedere vento e pioggia. La spiegazione, in ogni caso, non è sembrata appagare lo spagnolo, che ha illustrato la situazione anche a Djokovic, indicando platealmente proprio il tetto e alzando le spalle. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump conferma i piani per l’arco trionfale a...

Incidente mortale a Roma, 18enne travolto e ucciso...

‘C’è Posta per Te’ vince la sfida degli...

Turchia, incidente bus ad Antalya: almeno 8 morti...

Bimba di 4 anni morta in casa a...

Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al...

Italia-Usa, Follini: “Meloni a un bivio, schivi trappola...

Ucraina, nessuna tregua: morti in attacco russo con...

Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di...

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette...