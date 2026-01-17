News

Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata

by Adnkronos
Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all’appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L’azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka. 

 

Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026: 

Rod Laver Arena – dall’1.30 (ora italiana)
 

Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini 

Alexander Zverev- Gabriel Diallo 

non prima delle 9 

Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 

Carlos Alcaraz Adam Walton
 

Margaret Court Arena – dall’1.30
 

Maria Sakkari- Leolia Jeanjean 

Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang 

non prima delle 9 

Alexander Bublik-Jenson Brooksby 

Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu 

 

John Cain Arena – dall’1
 

Arthur Fery -Flavio Cobolli 

Elina Svitolina-Cristina Bucsa 

Frances Tiafoe-Jason Kubler 

Olga Danilovic-Venus Williams 

 

Kia Arena – dall’1
 

Talia Gibson-Anna Blinkova 

Tristan Schoolkate-Corentin Moutet 

Michael Zheng-Sebastian Korda 

Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai 

 

1573 Arena – dall’1
 

Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry 

Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez 

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie 

 

ANZ Arena – dall’1:00
 

Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse 

Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk 

Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics 

Suzan Lamens-Anastasia Potapova 

 

Court 6 – dall’1
 

Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia 

Emilio Nava-Kyrian Jacquet 

Yannick Hanfmann-Zachary Svajda 

 

Court 7 – dalle 4
 

Patrick Kypson-Francisco Comesana 

Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales 

 

Court 8 – dalle 3
 

Caty McNally-Himeno Sakatsume 

Liam Draxl-Damir Dzumhur 

 

Court 13 – dalle 4
 

Hailey Baptist-Marketa Vondrousova 

Arhur Cazaux-Jaime Faria 

 

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

