Aurora Ramazzotti compie 29 anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker: “Fiera di te”

Aurora Ramazzotti festeggia oggi, venerdì 5 dicembre, il traguardo dei 29 anni. A celebrarla in questo giorno così importante, la madre Michelle Hunziker che ha condiviso sui social una serie di scatti del passato, tenerissimi momenti madre-figlia accompagnati da parole colme d’affetto.

“Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità”. La conduttrice ha poi definito quelle foto ‘precious memories’ spiegando che rappresentano perfettamente la figlia, per poi concludere con un dolce messaggio: “Auguri amore mio ti amo”, taggando la figlia e l’ex marito, papà di Aurora, Eros Ramazzotti.

A unirsi ai festeggiamenti, anche il compagno e futuro marito di Aurora, Goffredo Cerza: “Crescere insieme, buon compleanno amore”, ha scritto a corredo di uno scatto tenerissimo: una foto intima e spontanea che ritrae i due abbracciati ancora assonnati.

