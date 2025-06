(Adnkronos) – I bombardieri B-2, dopo l'attacco ai siti nucleari in Iran, tornano negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, sul suo profilo Truth, rilancia il video che documenta l'atterraggio di uno dei bombardieri in Missouri, nella base da cui è partita la missione per l'operazione Martello di Mezzanotte. "Grazie per l'ottimo lavoro", il messaggio di Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)