Attacco israeliano all’Iran, colonne di fumo su Teheran – Video

(Adnkronos) – Colonne di fumo su Teheran dopo l'attacco di Israele all'Iran. Sono queste le prime immagini in arrivo dopo la serie di raid contro siti nucleari, scienziati e vertici militari da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Un attacco, ha spiegato il premier Benjamin Netanyahu, che durerà "molti giorni" e che ha lo scopo di "ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele". Diverse le foto e i video che circolano sui social, tra i quali quelli diffusi su X dal policy director di 'United Against Nuclear Iran', Jason Brodsky. E' una Teheran colpita al cuore quella che appare anche nelle immagini che sta trasmettendo Al Jazeera, con un palazzo di una quindicina di piani sventrato e in fiamme dopo essere stato colpito da un missile all'altezza del sesto piano. In una panoramica dello skyline della capitale iraniana si vedono invece diverse colonne di fumo alzarsi da una serie di postazioni bersaglio dei raid. Le immagini poi mostrano anche in pezzi le vetrate di uno dei grattacieli di Teheran. —internazionale/[email protected] (Web Info)